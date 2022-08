Feira de Agosto regressa a Grândola com apostas na música e no mundo rural

A Feira de Agosto, considerada "a principal montra das potencialidades e recursos" do concelho de Grândola (Setúbal), vai realizar-se, entre 25 e 29 deste mês, com apostas na música e no mundo rural.

Depois de dois anos de interregno, devido à pandemia, o certame regressa ao recinto do Parque de Feiras e Exposições de Grândola "com cerca de 500 expositores" das mais variadas áreas da economia regional.

Além da aposta num programa de animação que contempla concertos "com grandes nomes da música nacional" e animação itinerante, a "grande feira do litoral alentejano" volta a promover as tradições rurais, a gastronomia e o artesanato regionais.

A Festa M80 - Tour 15 Anos (25), Maninho (26), Cuca Roseta (27), Expensive Soul (28) e Rui Veloso (29) são os artistas que vão atuar no palco principal do certame.

No picadeiro da feira, onde vão "reinar" sobretudo as atividades equestres, a organização destacou, no sábado, 27, a partir das 15h00, o 24.º Festival Hípico.

Na Praça Rural, situada entre o picadeiro e o Jardim das Oliveiras, será instalada a Tenda Animal que vai receber uma exposição de gado bovino, ovino e caprino, com a participação dos principais representantes das marcas ligadas ao setor.

"Este ano, pela primeira vez, este espaço vai ser dinamizado com um conjunto de conversas sobre a proteção do sobreiro e do pinheiro em modo ecológico/resíduo zero, a importância dos microrganismos no solo e pastagens e forragens", explicou a câmara.

A gastronomia regional também marca presença no certame, ao longo dos cinco dias, nos restaurantes, bares e na zona das Tasquinhas distribuídas pelo recinto, que recebe, igualmente, mais de 200 feirantes na zona da Feira Franca.

À semelhança de anos anteriores, no espaço da Nave Central, entre os dois pavilhões de expositores, as atenções recaem no espaço vínico "A Gosto", dinamizado pela Associação de Produtores de Vinho da Costa Alentejana.

Os visitantes da feira, que tem entrada gratuita, poderão ainda apreciar os trabalhos de mais de 30 artesãos, localizados na entrada principal, onde se podem encontrar brinquedos em madeira, trabalhos em cortiça, ferro forjado, joalharia, cestaria e cerâmica.

Segundo a autarquia, entidade organizadora do evento, a edição deste ano aposta também na sustentabilidade ambiental, com a distribuição de um total de 50 mil copos reutilizáveis pelos bares, que serão "disponibilizados de forma gratuita aos visitantes".

Esta medida vai servir de "teste-piloto", uma vez que, no futuro, será implementada "em todos os eventos organizados pelo município", com vista à "consciencialização de todos para a necessidade de redução do consumo de plástico", frisou.

Uma oferta diversificada de divertimentos, a criação do Espaço Bebé, o reforço da rede wifi e de ATM"s, a instalação de nova sinalética direcional e um serviço de comboios turísticos que efetuam o trajeto entre a feira e vários pontos estratégicos da vila de Grândola são outras dos vertentes do certame.