Comissão vitivinícola promove Rota do Dão e Petiscos durante um mês

O presidente da Comissão Vitivinícola Regional (CVR) do Dão revelou que a terceira edição da Rota Dão & Petiscos arranca no domingo com o intuito de os restaurantes da região se "comprometerem" com o Dão.

"É uma das nossas medidas de promoção que tem como objetivo fazer com que a restauração da região agarre mais o vinho do Dão. É muito importante que a restauração da região demarcada esteja mais comprometida com o nosso vinho", admitiu Arlindo Cunha.

Em declarações à agência Lusa, este responsável disse que a iniciativa, que nasceu em 2020, durante a pandemia, "surgiu com o intuito de dinamizar a restauração, que é muito importante para os vinhos do Dão".

"E conseguimos uma lista bastante larga de restaurantes que se associaram à ideia de fazerem um pequeno petisco, uma tapa, que acompanha com um copo de vinho do Dão, por uma quantia certa, para que as pessoas façam a rota" pelos espaços aderentes.

"É evidente que os consumidores, em qualquer parte do país, podem consumir o vinho que quiserem, mas nós queremos sensibilizar os restaurantes da região a terem uma boa carta dos vinhos do Dão e, ao mesmo tempo, termos os consumidores a bebê-lo", admitiu.

A lista dos restaurantes pode ser consultada aqui, onde está também disponível o petisco que cada um vai confecionar para acompanhar com o copo de vinho. O preço do menu é igual em todos os espaços.

"A ideia é a de que cada restaurante confecione um petisco à sua escolha que acompanhe bem com um vinho do Dão e, com um valor igual em todos eles, possam proporcionar ao cliente essa experiência para que a repitam. E depois há uns prémios que podem ganhar", disse.

Na página da CVR do Dão é possível consultar o regulamento do passatempo que faz parte da iniciativa que começa no domingo e se prolonga até 21 de setembro.

"A Rota Dão & Petiscos tornou-se um sucesso e desde aí faz parte do nosso calendário anual de atividades para promover o trabalho dos nossos produtores, ao mesmo tempo que proporcionamos a um valor simbólico uma experiência gastronómica", concluiu.