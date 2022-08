Coldplay regressam a Portugal em 2023

Os Coldplay vão agendar dois concertos em Portugal para maio do próximo ano, avança a estação SIC.

Os espetáculos terão lugar a 17 e 19 de maio de 2023, no estádio Cidade de Coimbra.

A organização será da Everything Is New e da Câmara Municipal de Coimbra, que até ao momento não confirmaram as datas.

O novo videoclip dos Coldplay, para o tema Humankind, divulgado na quarta-feira, tem imagens de Coimbra, facto que deixou os fãs do grupo britânico de sobreaviso.

O último concerto da banda de Chris Martin em Portugal aconteceu há dez anos, no Estádio do Dragão, no Porto.