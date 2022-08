A chave vencedora do Euromilhões desta terça-feira é composta pelos números 10 - 14 - 25 - 32 - 39 e pelas estrelas 7 e 8.

Em jogo esteve um prémio de 65 milhões de euros.

Ninguém acertou esta terça-feira no primeiro prémio. Em Portugal, quatro pessoas acertaram no quarto prémio, no valor de 1.259,91 euros.

O valor de Jackpot sobe, assim, para os 77 milhões de euros.

Mais detalhes podem ser encontrados no site oficial do Jogos Santa Casa.