Festival do Crato de regresso após dois anos de pausa

Como já se tornou tradição, o Festival do Crato tem como cabeça de cartaz uma banda que fez furor na década de 80 e este ano não é exceção. Os The Jesus and Mary Chain vão fechar o programa, no regresso do Festival depois de dois anos de interregno por causa da pandemia.

De 23 a 27 de agosto a vila alentejana acolhe cinco dias de festival a que se junta também a já tradicional Feira de Artesanato e Gastronomia, que tem entrada gratuita. Além do palco After-Hours, com atuações de DJs, o festival apresenta um “cartaz eclético, dirigido a todas as gerações”, diz a organização em comunicado.

Depois da receção aos campistas, prevista para os dias 21 e 22 de agosto, o festival começa a 23 com atuação de Maninho às 22h00, seguido de Nenny e a brasileira Paula Fernandes, às 00h50. No segundo dia, a 24 de agosto quem abre o palco é o português Dino D’Santiago que atua antes de Dillaz e o cabeça de cartaz, Gabriel O Pensador que tem como convidado especial o rapper Carlão.

A 25 de agosto são os portugueses Happy Mess quem tem honras de abertura do palco, seguindo-se a atuação de Bárbara Tinoco, às 23h20. A cantora portuguesa convidou Nena e Carolina de Deus para cantarem consigo no Crato. A noite encerra com o cantor portuense Miguel Araújo que convidou os seus cúmplices do costume, os músicos António Zambujo e Ana Bacalhau, bem como o humorista César Mourão para atuarem consigo.

Os últimos dois dias de cartaz preveem, no dia 26 de agosto, os espetáculos de St Lundi, Matias Damásio e Jessie J. Depois no último dia, a 27 de agosto, será o português Chico da Tina quem abre as festividades às 22h00, seguido dos Amor Eletro que atuam antes dos The Jesus and Mary Chain subiram ao palco às 00h50.

As crianças até aos 11 anos não pagam bilhete, se acompanhadas por um adulto. Já as entradas normais para os concertos têm preços entre os 15 e os 20 euros. Há também passes para os 5 dias do festival, com preço para campistas incluído.