Realizador Carlos Conceição vence prémios Europa Cinemas e Júri Jovem em Locarno

O filme "Nação Valente", de Carlos Conceição, foi este sábado distinguido no Festival de Cinema de Locarno, na Suíça, com os prémios do Júri Jovem e Europa Cinemas, de acordo com o anúncio dos respetivos júris.

Para o realizador, representa "a garantia de [o filme] ganhar um percurso comercial", em sala, e de poder aceder à programação de mais festivais, nomeadamente nos Estados Unidos, como disse hoje à agência Lusa por telefone, no final da sessão de entrega dos prémios, tendo em conta críticas tão positivas como a da Variety.

A revista norte-americana considerou "Nação Valente" ("Tommy Guns", na versão inglesa) um filme "notável", "formalmente e estruturalmente audacioso", "uma lição de História globalmente aplicável".

"Nação Valente", segunda longa-metragem do realizador luso-angolano Carlos Conceição, reflete sobre o fim do colonialismo português e os traumas do pós-guerra. Foi selecionado para a competição oficial da 75.ª edição do Festival de Locarno, candidatando-se assim também a prémios dos júris independentes.

O prémio Europa Cinemas Label abre-lhe as portas da rede, que se traduz em "3.059 salas, de 1.217 cinemas, em 739 cidades de 42 países", onde a exibição da produção europeia é privilegiada. .

A atribuição do prémio foi decidida por um júri de exibidores, este ano composto pela portuguesa Marta Fernandes, da Midas Filmes, Jean-François Lamarche, do Canadá, Víctor Paz, de Espanha, e Katarzyna Pryc, da Polónia.

"Nação Valente" foi igualmente distinguido com um dos prémios Júri Jovem, que também contempla curtas-metragens, no âmbito da iniciativa Cinema e Juventude, do cantão suíço-italiano de Ticino.

A distribuição nacional do filme ainda não está garantida, mas a estreia deverá acontecer num próximo festival português de cinema, como disse hoje Carlos Conceição à Lusa. .

Na sequência da atribuição dos prémios e da reação da crítica, a decisão será tomada com a sua produtora: "A Terratreme, a quem devo o filme", garantiu. .