Cultura quer mais dinheiro para rodagem de filmes em Portugal

Na Tapada de Mafra, que serve de cenário às rodagens da série da “Rabo de Peixe”, da Netflix, o ministro da Cultura confirmou que está à procura de uma solução, com os ministérios da Economia e das Finanças, para reforçar o Fundo de Apoio ao Turismo e ao Cinema (FATC).

Em declarações no set de filmagens da série portuguesa realizada por Augusto Fraga e Patrícia Sequeira, o ministro da Cultura reconheceu que esgotaram as verbas disponíveis do FATC. Pedro Adão e Silva indicou que há 50 candidaturas válidas que ficaram sem apoio.

Em comunicado, o gabinete do ministro explica que procuram obter um reforço de verbas “para fazer face à enorme procura de Portugal como destino de filmagens”. O fundo, criado em 2018, “já apoiou mais de 130 projetos com cerca de 46 milhões de euros, correspondendo a um investimento global em Portugal de 171 milhões de euros”, detalha o comunicado.