"As notícias não são boas". Salman Rushdie está ventilado, anuncia agente do escritor

O escritor Salman Rushdie “está ligado a um ventilador, incapaz de falar e pode perder um olho”, disse esta sexta-feira à noite Andrew Wylie, agente do autor, em declarações ao jornal The New York Times.

“As notícias não são boas”, acrescentou Wylie: “O Salman provavelmente perderá um olho; os nervos do braço ficaram maltratados e o fígado foi esfaqueado e ficou bastante ferido”.

Esta sexta-feira, Salman Rushdie foi esfaqueado repetidamente, momentos antes de discursar num evento literário em Nova Iorque.