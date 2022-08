Autor Salman Rushdie esfaqueado no pescoço em evento em Nova Iorque

O escritor Salman Rushdie foi atacado esta sexta-feira em palco durante um evento literário em Nova Iorque, com a polícia estatal a confirmar entretanto que o escritor britânico foi "esfaqueado no pescoço".

Rushdie preparava-se para discursar no Instituto Chautauqua quando, começou por avançar um jornalista da Associated Press presente, um homem saltou para o palco e "esfaqueou ou esmurrou" Rushdie, que caiu para o chão.

O suspeito foi detido de imediato e levado pela polícia. Ainda não são conhecidos mais detalhes sobre o estado de saúde do escritor.

Em comunicado, a polícia do estado de Nova Iorque confirmou que Rushdie sofreu um ferimento de faca no pescoço e que foi transportado para um hospital local de helicóptero.

O ataque ocorreu pelas 11h da manhã (16h em Lisboa) e "a sua condição de saúde ainda não é conhecida", adiantou a polícia. "O entrevistador sofreu um pequeno ferimento na cabeça."

O livro "Os Versículos Satânicos", que o escritor indo-britânico publicou em 1988, está banido no Irão desde esse ano sob acusações de blasfémia.

No ano seguinte, o então aiatola do Irão, Ruhollah Khomeinei, emitiu uma fatwa contra Rushdie, condenando o autor à morte por causa do livro e oferecendo um prémio de mais de 3 milhões de dólares de recompensa a quem o matar.

[em atualização]