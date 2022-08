"Hold me Closer". Britney Spears prepara-se para lançar 'single' com Elton John

A cantora norte-americana Britney Spears está a preparar o regresso ao ativo em conjunto com Elton John.

Após vários rumores de que lançariam um trabalho conjunto, chega a confirmação de que os dois músicos vão lançar o single “Hold Me Closer” nos próximos dias.

São, ainda, escassas as informações sobre o novo tema. Sabe-se que o tema será um remake do sucesso “Tiny Dancer”, lançado por Elton John em 1971. A produção estará a cargo de Andrew Watt, vencedor do prémio Grammy, que já trabalhou com artistas como Miley Cyrus, Justin Bieber e Pearl Jam.

De acordo com a Variety, Spears e Elton John foram vistos em Beverly Hills, a gravar juntos, em meados de julho.

A parceria entre Britney Spears e Elton John marca o regresso da rainha da pop ao ativo após a polémica que envolveu o pai de Britney, que foi tutor da cantora desde 2008.