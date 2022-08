Realizador Danny Boyle quer manter viva a memória dos Sex Pistols e do punk

A história dos Sex Pistols e do movimento punk no Reino Unido não deve cair no esquecimento, porque ainda há paralelismos dessa época com a atualidade, afirmou o realizador britânico Danny Boyle, a propósito da série "Pistol".

A estrear-se no dia 17, na Disney+ em Portugal, "Pistol" é uma minissérie de ficção escrita por Craig Pierce, produzida e realizada por Danny Boyle, sobre o aparecimento dos Sex Pistols e a génese do movimento artístico punk no Reino Unido, nos anos de 1970.

A série é inspirada na biografia "Lonely Boy: Tales from a Sex Pistol", do guitarrista Steve Jones, um dos fundadores dos Sex Pistols, mas debruça-se sobre a criação do grupo, precursor do movimento punk em Londres, e sobre o contexto político-social em que nasce.

"Sei o que é que o punk representava na altura. Eu era um punk e vivi-o [o punk] e libertou-me. De onde eu venho, era-se jovem e depois era-se velho e não havia quase nada no meio. (...) O que os Sex Pistols fizeram foi explodir com essa ponte, (...) alargaram esse espaço entre ser jovem e ser velho", afirmou Danny Boyle, 65 anos, numa entrevista coletiva "online" com vários media, incluindo a agência Lusa.

"Pistol", com seis episódios, tem um elenco alargado de protagonistas, todos muito jovens, que representam não só os elementos dos Sex Pistols como algumas das pessoas que impulsionaram e habitaram o movimento punk, como o empresário Malcom McLaren, a designer de moda Viviane Westwood e a cantora e compositora Chrissie Hynde.

Do elenco que representa os Sex Pistols fazem parte Toby Wallace (no papel de Steve Jones), Jacob Slater (Paul Cook), Anson Boon (John Lydon), Christian Lees (Glen Matlock) e Louis Partridge (Sid Vicious).

Thomas Brodie-Sangster faz de Malcom McLaren, Sydney Chandler é Chrissie Hynde, Talulah Riley representa Vivienne Westwood, Maisie Williams encarna a ícone punk Jordan Mooney e a atriz Emma Appleton faz de Nancy Spungen, a namorada de Sid Vicious.

"Foi fascinante explicar a estes atores como era a vida na altura, comparando a vida deles agora. Não faziam ideia do que era não haver estímulos. A vida deles está cheia de estímulos, têm oportunidades a chegarem de todas as direções. (...) Tentei explicar-lhes como de repente se sentiu que se podia fazer o que se quisesse", afirmou Danny Boyle.