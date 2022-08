Morreu Jô Soares. ​Júlio Isidro recorda o humorista que não quis ser embaixador

Jô Soares, que morreu esta sexta-feira aos 84 anos, era um mestre na “diplomacia do humor”, recorda o apresentador e comunicador Júlio Isidro, que o entrevistou no programa “O Passeio dos Alegres”.



Júlio Isidro fala de um homem com uma grande cultura que, em vez de seguir a carreira diplomática, preferiu optar por um humor diplomático.

“É falar com um humorista que sabia porquê e como fazer o humor. Era um homem de uma cultura vastíssima. Falava cinco línguas, tinha estudado para ser diplomata porque era aquilo que o pai gostava que ele fosse, mas ele preferiu fazer a diplomacia do humor, porque o humor dele era diplomático, muitas vezes problemático para quem fosse visado, mas curiosamente no trabalho humorístico do Jô Soares nunca houve a referência expressa do nome da pessoa, de ridicularizar a personagem, fosse ela qual fosse.”

Júlio Isidro entrevistou por duas vezes Jô Soares quando ele veio a Portugal. Uma delas foi no programa “O Passeio dos Alegres”.

“Entrevistar o Jô é entrevistar um humorista que não se sente sempre na obrigação de estar sempre a dizer gracinhas, o que eu acho que é a melhor definição para quem faz do humor uma coisa séria. A entrevista que eu lhe fiz no Passeio dos Alegres, que teve cerca de duas horas, falámos de coisas da vida, do humor, do trabalho, das artes, da situação no Brasil, mas sempre com graça, mas sem dizer gracinhas.”