Festival do Teatro invade Setúbal durante dez dias

Vinte espetáculos, cinco dos quais estreias, e três concertos de música fazem parte do programa da 24.ª Festa do Teatro - Festival Internacional de Teatro de Setúbal (FITS), que decorre na cidade de 18 a 27 de agosto.

O evento terá dez dias intensos de vivência em comum com a cidade junto ao rio Sado a acolher espetáculos de companhias de Portugal e de outros países.

Organizado pelo Teatro Estúdio FonteNova e pela autarquia de Setúbal, em parceria com o Agrupamento de Escolas Sebastião da Gama, o certame tem uma secção vocacionada para artistas emergentes, de nome Mais Festa, na qual os participantes recebem contribuições 'a chapéu' do público, e uma secção Off - Mais Festa, uma opção de concurso em que o vencedor ganha direito a entrar na secção oficial da edição seguinte.

Nas atividades paralelas são mantidas as conversas de teatro, a mostra de curtas e três concertos de música.

A abertura do festival a 18 de agosto será assinalada no Convento de Jesus, com um apontamento musical de Delamotta, um projeto dos irmãos Gonçalo Mota e João Mota a que se juntaram mais tarde B.Oliveira e Renato Sousa.

O primeiro dia do festival é também marcado pela apresentação de "Mulheres Móveis", no Fórum Municipal Luisa Todi, tratando-se de uma viagem documental e ficcionada pelas histórias e memórias das carreteiras, mulheres que transportavam os móveis à cabeça no concelho de Paredes.

O Fórum Luísa Todi receberá ainda a Mákina de Cena, de Loulé, a 23 de agosto, com o espetáculo "Tive 1 ideia para 1 dueto", o Teatro da Terra (Seixal), a 27 agosto, com a peça "A Última refeição", e ACTA - A Com­pa­nhia de Teatro do Al­garve, com a peça "À Deriva", no dia 18 de agosto.

O certame inclui ainda um 'workshop' de Butoh "Me­mó­ria Co­nec­tiva".

Veja aqui o programa completo