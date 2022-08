Filme "Batgirl" cancelado inesperadamente apesar de estar em fase final

O filme "Batgirl", quase pronto a estrear, não vai, afinal, ser lançado. A rodagem, com Leslie Grace e Michael Keaton, já foi concluída, mas a Warner Bros anunciou o cancelamento da produção em que foram investidos mais de 80 milhões de euros.

De acordo com o jornal New York Post, o filme obteve opiniões tão negativas durante as projeções de teste que o estúdio decidiu abandoná-lo. É já considerado uma das produções de cinema mais dispendiosas algumas vez canceladas.

O cancelamento acontece após uma mudança de gestão na empresa dona do estúdio, a Warner Bros. Discovery. Segundo a imprensa estrangeira, o novo presidente executivo, David Zaslav, deve dar prioridade a lançamentos cinematográficos.

Este não é o primeiro contratempo enfrentado por “Batgirl”. O projeto começou com Joss Whedon (responsável pelos dois primeiros “Vingadores” e por finalizar “Liga da Justiça”) como diretor e roteirista em 2017, que se demitiu menos de um ano depois.

Depois disso, a dupla Adil El Arbi e Bilall Fallah (“Bad Boys para sempre”) assumiu o comando e escalou Leslie Grace (“Em um bairro em Nova York”) para ser a protagonista.

O filme teria ainda Michael Keaton como o Batman mais uma vez, após interpretar o herói nos filmes dirigidos por Tim Burton em 1989 e 1992.