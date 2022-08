Festival de blues na Guarda entre 11 e 14 de agosto

A Guarda recebe, entre 11 e 14, o Festival de Blues que decorre no coração da cidade, na Praça Luís de Camões, com um concerto por noite.

Segundo o município da Guarda, o festival decorre no centro histórico da cidade, com a realização de um concerto por noite e com uma programação com diferentes estilos de blues.

"A iniciativa arranca já no dia 11, com o espetáculo de Vanessa Collier (US), um dos mais excitantes nomes da nova geração do Blues Norte Americano", refere, em comunicado, a Câmara da Guarda.

Seguem-se no dia 12, Peter Storm & The Blues Society (PT), a banda portuguesa de blues do momento que representou Portugal no recente European Blues Challenge em Malmo na Suécia.

No dia seguinte, o palco da Praça Luís de Camões está reservado para os The Cinnelli Brothers (UK) feat. Danny Del Toro (ESP), uma das bandas do momento no Reino Unido que vai à raiz do Blues de Chicago dos anos 60 e 70 e dão um toque de modernidade contagiante.

O cartaz do Festival de Blues fecha no dia 14, com o concerto do músico Mingo, Sanpa & The Barez Bros, vindos de Espanha e que recentemente foram os terceiros classificados no European Blues Challenge em Malmo.

"Trata-se de um excelente cartaz, ao nível do que de melhor se faz por toda a Europa", conclui a autarquia da Guarda.

Todos os concertos do festival decorrem na Praça Luís de Camões e têm início marcado para as 21h30, sendo a entrada livre.

O evento é realizado pelo município da Guarda em parceria com a Associação BB Blues Portugal, a primeira associação de Blues no país, com filiações no Estados Unidos e na União Europeia.