Marcelo felicita Orquestra de Sopros da Academia de Artes de Chaves

O Presidente da República felicitou esta terça-feira a Orquestra de Sopros da Academia de Artes de Chaves pela conquista do campeonato mundial no World Music Contest, nos Países Baixos, salientando a importância das academias de música, “em especial no interior”.

“O Presidente da República saúda com alegria e amizade a Orquestra de Sopros da Academia de Artes de Chaves, agora campeã mundial depois de obter a distinção máxima na Divisão de Concertos, no World Music Contest, que decorreu em Kerkrade, nos Países Baixos”, lê-se numa mensagem publicada no sítio oficial da Presidência da República na internet.

Na nota recorda-se que a Orquestra de Sopros de Chaves foi fundada em 2008 por Luciano Pereira e é composta por cerca de 70 elementos, na sua maioria jovens músicos, sendo “um exemplo paradigmático da importância do ensino da música e do poder agregador das academias de música, em especial no interior do país”.

“Este reconhecimento prova que não há sonhos impossíveis, e é por isso mesmo muito merecido e motivo de júbilo para o Presidente da República e para todos os portugueses”, salienta Marcelo Rebelo de Sousa.