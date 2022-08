Filandorra leva teatro a castelos, parques e largos de aldeia neste verão

A Filandorra arranca quarta-feira com o ciclo de teatro "Meu querido mês de agosto" e leva autores como Shakespeare, Gil Vicente e Bento da Cruz a castelos, parques e largos de aldeias de Trás-os-Montes.

A companhia de teatro sediada em Vila Real disse, em comunicado, que as produções a apresentar são dirigidas a "todos os públicos" e visam proporcionar às populações do Interior o reencontro entre gerações nas noites quentes de verão, bem como celebrar o regresso dos emigrantes às vilas e aldeias.

O ciclo "Meu querido mês de agosto" sobe aos palcos improvisados em castelos, jardins, parques verdes, praças e largos transmontanos.

A Filandorra explicou que a comédia "O Velho da Horta", de Gil Vicente, é o espetáculo que nesta primeira semana de agosto faz a abertura de três festivais de artes e teatro que acontecem na região.

Na quarta-feira abre o Festival Sabrosa Summer Fest, com o espetáculo a decorrer no anfiteatro da Fonte Luminosa, na quinta-feira é a vez do V Festival de Teatro de Rua de Chaves, que este ano tem o seu palco no largo General Silveira e, na sexta-feira, apresenta-se no FARPA - Festival de Artes de Pombal de Ansiães, numa organização da Associação Recreativa e Cultural de Pombal de Ansiães (ARCPA).

A adaptação dos "contos proibidos" da tradição oral das terras do Barroso, que Bento da Cruz reproduziu na obra "Histórias da Vermelhinha", é outra das produções que integram o cartaz do ciclo de teatro de verão, que vai "subir" ao palco da aldeia de Torgueda.

A mais recente produção da companhia, "Sonho de uma noite de verão", de William Shakespeare, também faz parte desta digressão pelo Interior do país.

A produção vai passar pelo parque fluvial do rio Teixeira, em Mesão Frio, segue depois para os jardins do castelo de Montalegre, o parque verde de Artes e Ofícios de Vinhais, pelos jardins e arvoredos da piscina municipal de Vila Flor e, a 11 de agosto, a companhia apresenta-se nas ruínas do paço episcopal, em Miranda do Douro.

"Sonho de uma noite de verão" é a 80.ª produção deste coletivo teatral e está inserida no projeto "Reportórios, Territórios e Identidades", apoiado pela Direção-geral das Artes (DGartes).

O ciclo de teatro de verão "Meu querido mês de agosto" foi lançado em 2021 e conta com o apoio dos municípios parceiros da Filandorra.