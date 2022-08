Festa da História regressa com recriação da retoma de Bragança aos espanhóis

A Festa da História regressa no segundo fim de semana de agosto ao Castelo de Bragança com a recriação da retoma da cidade aos espanhóis, cenários medievais e atividades para todas as idades.

Depois de dois anos de paragem devido à pandemia, o Castelo de Bragança volta a acolher a festa que recria momentos históricos da cidade, nesta edição com destaque para o Tratado de Alcoutim, celebrado entre portugueses e espanhóis, em 1371.

A festa gira em torno da recriação "do cerco de Bragança pelas tropas castelhanas e a retoma da sua posse", através do Tratado de Paz que devolveu Bragança às mãos de D. Fernando, como divulga, em comunicado, a Câmara Municipal, promotora do evento que decorre entre 12 e 15 de agosto.

Com entrada livre, o castelo de Bragança é palco durante quatro dias de "música, teatro, danças do povo, histórias para crianças e graúdos, marionetas, artes circenses, esgrima medieval, oficinas de tecelagem, demonstrações de falcoaria, o bobo e o cortejo oficial".

Para proporcionar uma "experiência realista" aos visitantes, haverá um posto de controlo com soldados a controlar quem pode passar para lá das muralhas.

Dentro do castelo, a recriação histórica passa pela "rua do Restolho, onde decorre o mercado, pela "rua dos Larápios, onde se escondem os foragidos às autoridades e onde as classes sociais mais desfavorecidas vão surpreender os visitantes com ações inesperadas".

Na praça central serão "comercializados e trocados os produtos produzidos pelos artesãos", enquanto na "praça do Sustento, onde vai ser possível confraternizar, beber e degustar as mais variadas iguarias".

A festa terá ainda o largo da Feira para a comercialização de produtos e um beco Oculto, onde se encontra uma "vidente".

O município salienta que a Festa da História proporciona a quem a visita uma viagem por "momentos históricos passados na região ou inspirados no seu extraordinário património simbólico, nomeadamente na tradição oral".

De 12 a 14 de agosto haverá diariamente um torneio medieval no Castelo de Bragança, considerado um dos mais bem preservados de Portugal.