Proença-a-Nova promove Festival da Tigelada

A Câmara de Proença-a-Nova, no distrito de Castelo Branco, promove, de 12 a 28 de agosto, o Festival da Tigelada, que decorre em 20 restaurantes do concelho, anunciou hoje o município local.

"A tigelada de Proença-a-Nova já é dos produtos de doçaria que melhor nos identifica, como região de gastronomia rica e variada, mas com uma forte ligação aos produtos com origem na pastorícia, nomeadamente na caprinocultura e é desta forma, com a grande adesão da restauração que procuramos fazer uma divulgação deste doce de excelência", refere, em comunicado, o vice-presidente do município de Proença-a-Nova, João Manso.

O Festival da Tigelada começa no dia 12 e prolonga-se até ao dia 28.

Esta iniciativa do município de Proença-a-Nova teve a adesão de 20 restaurantes de vários pontos do concelho de Proença-a-Nova, que se comprometem a apresentar diariamente esta sobremesa na sua ementa.

"Para a realização do Festival da Tigelada, a autarquia irá oferecer aos restaurantes aderentes caçoulos personalizados para a venda e exibição deste doce típico do concelho", lê-se na nota.

Segundo a autarquia, o evento permite ainda aos participantes usufruírem de descontos.

"Ao pedir uma tigelada em cada um destes [20] restaurantes fica habilitado a vencer um dos prémios, após preenchimento de cupão e depósito na tômbola presente no estabelecimento, para posteriormente serem sorteados na primeira semana de setembro", explica o município de Proença-a-Nova.