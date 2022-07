Morreu Nichelle Nichols, a tenente Uhura de "Star Trek"

A atriz Nichelle Nichols, conhecida pela interpretação de Nyota Uhura em "Star Trek", morreu este sábado aos 89 anos.



A notícia foi avançada pelo filho da atriz no Instagram. "A minha mãe, Nichelle Nichols, sucumbiu a causas naturais e faleceu. A sua luz, contudo, tal como as antigas galáxias que agora são desbertas pela primeira vez, permanecerá para nós e para as gerações futuras, para desfrutarmos, aprendermos e nos inspirarmos", pode lêr-se na publicação de Kyle Johnson.