Morreu a apresentadora da SIC Mariama Barbosa

Morreu a apresentadora de televisão Mariama Barbosa, tinha 47 anos. Mariama Barbosa revelou no início deste ano que tinha sido diagnosticada com cancro do estômago.

"É com profundo pesar que a SIC lamenta a morte de Mariama Barbosa. Uma mulher e apresentadora notável, com um talento ímpar na arte de comunicar. Vivemos momentos felizes e inesquecíveis, que ficarão para sempre na memória de todos", lê-se no comunicado emitido pela estação de televisão.

A apresentadora participou em projetos da SIC e SIC Caras como "Passadeira Vermelha" e "Tesouras e Tesouros".



A notícia da sua morte também já foi confirmada pela L'Agence, a agência que a representava.