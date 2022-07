Shawn Mendes cancela digressão por razões de saúde mental

O cantor canadiano Shawn Mendes anunciou o cancelamento da digressão mundial “Wonder”, que também tinha passagem por Portugal. No início do mês, o artista tinha anunciado uma pausa, mas apenas por três semanas.

A informação foi avançada nas redes sociais do cantor, onde relatou aos fãs que teria de fazer uma pausa devido a problemas de saúde mental.



"Comecei esta ‘tour’ entusiasmado para finalmente voltar a tocar ao vivo depois de uma longa pausa devido à pandemia, mas a realidade é que eu não estava nem um pouco preparado para o quão difícil seria a digressão depois deste tempo", escreveu o jovem artista de 23 anos.

"Depois de conversar com a minha equipa e com incríveis profissionais de saúde, tornou-se mais claro que necessito de tirar um tempo para mim, para que possa regressar mais forte”, acrescentou.

Shawn Mendes diz que esta interrupção “não significa que não vou fazer novas músicas”, afirmando que “mal posso esperar para as apresentar em digressão" e poder estar, em breve, com os seus fãs.

“Eu sei que todos vocês estão à espera há muito tempo para ver estes espetáculos e parte-me o coração dizer-vos isto, mas prometo que voltarei assim que tiver o tempo necessário para me curar" garante o músico canadiano.

Dos admiradores, Mendes tem recebido mensagens de solidariedade e apoio nesta hora difícil para o cantor.

Dos 87 espetáculos agendados para os próximos meses, e que o levariam até aos continentes americano e europeu, o músico apenas conseguiu realizar sete.

Reembolso dos bilhetes começa dia 28 de julho

Também a promotora Everything is New partilhou esta quarta-feira a notícia.

“É com profunda tristeza que informamos que toda a ‘Wonder World Tour’ de Shawn Mendes foi cancelada, o que inclui o espetáculo agendado para o dia 7 de junho de 2023, na Altice Arena”, lê-se na publicação das redes sociais.

Os portadores de bilhete vão ter direito a reembolso do valor dos mesmos. De acordo com a promotora, “o reembolso tem início no dia 28 de julho de 2022”.

“Todos os compradores de bilhetes online serão reembolsados automaticamente num prazo máximo de 30 dias. Para quem adquiriu bilhetes em lojas físicas, poderá solicitá-lo no respetivo local de compra, apresentando o bilhete e comprovativo de pagamento, até 30 dias subsequentes à data prevista do espetáculo (com término a 6 de julho de 2023)”, lê-se também na publicação.

De ascendência portuguesa, Shawn Peter Raul Mendes deu-se a conhecer em 2013. Participou, posteriormente, num concurso televisivo de talentos, e tem já editados quatro álbuns de estúdio.

Stitches, Treat You Better, There's Nothing Holdin' Me Back e Señorita, um dueto com a sua antiga namorada Camila Cabello, são alguns dos maiores sucessos de Shawn Mendes.



O músico já recebeu 13 prémios da Sociedade de Autores e Compositores do Canadá (SOCAN), dez do canal televisivo MTV Europa, oito iHeartRadio MuchMusic Video Awards, do Canadá, e foi duas vezes nomeado para os Grammy, dos Estados Unidos. Em 2018, a revista Time apontou-o como uma da “100 pessoas mais influentes do mundo”.