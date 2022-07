O céu mágico do Alentejo na Dark Sky Party Alqueva

José Augusto Matos, guia do Dark Sky Alqueva e formador na área da astronomia, é o senhor que se segue. Vai falar, por volta das 22h30, sobre “Murmúrios da Terra”, seguindo-se uma visita guiada ao céu a olho nu. À mesma hora, cerca das 23h00, decorre uma observação noturna pelo Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço e pelo Dark Sky Alqueva.

A inauguração acontece na sexta-feira, às 21h00, seguindo-se a primeira palestra com o tema “Poluição luminosa: rejeitar uma herança do século XX”, por Raul Cerveira Lima, professor adjunto de Física na Escola Superior de Saúde do Politécnico do Porto.

Workshops, palestras, provas de vinho e observações do céu, são atividades agendadas para o Lago Alqueva, que integram o cartaz da festa das estrelas, marcada para os dias 29 e 30 de julho, numa organização do Dark Sky Alqueva, município de Reguengos de Monsaraz e ATLA - Associação Transfronteiriça do Lago Alqueva.

Em baixo a água, no céu, as estrelas. É a Dark Sky Party Alqueva que está de volta e a poucas horas de começar no parque de merendas do Campinho, no concelho de Reguengos de Monsaraz.

No segundo dia, o programa integra atividades no Lago Alqueva a partir das 17h00, com canoagem, barco com bananaboat e stand up paddle, promovidas pela Alentejo Break, e às 18h00, tem lugar uma observação solar.

Neste dia 30 de julho, pode contar também com uma prova de vinhos com o produtor vitivinícola Casa de Sabicos, decorrendo a partir das 18h30, as primeiras sessões dos workshops “Sistema Solar comestível” e “Universo de papel”, pelo Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço.

“Viajando do Macro ao Microcosmos” é o tema da aula de ioga que vai realizar-se às 19h30 pelo Áshrama Évora Dhyána – Centro do Yoga. À noite, pelas, 21h30 decorre a palestra “Dos buracos negros às ondas gravitacionais”, por Francisco Lobo, coordenador e investigador do Instituto de Astrofísica.

A palestra “Ir ao Espaço dá saúde e faz crescer” pelo astrónomo Miguel Gonçalves acontece às 22h00, seguindo-se Humberto Campins, membro da Missão OSIRIS-REx da NASA e professor de física e astronomia na Universidade da Flórida (Estados Unidos da América), com a palestra “How likely is an asteroid to ruin your day”.

Às 22h40, e esta é uma das novidades do evento, a ex-astronauta da NASA e capitã aposentada da Marinha dos Estados Unidos da América, Heidemarie Stefanyshyn-Piper, apresenta a palestra “My Story”.

O produtor de vinhos Louro Wines vai realizar às 23h00 uma prova cega de vinhos intitulada “Via Vínica na Via Láctea” e à mesma hora decorre também um concerto meditativo com Moksha Sound Journeys.

Com uma observação noturna, por volta das 23h30, fica concluída esta edição da Dark Sky Party Alqueva.