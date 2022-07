Festival Amadora BD dedicado à relação Portugal-França

O próximo festival Amadora BD, em outubro, será dedicado à relação entre Portugal e França e contará, pela primeira vez, com um espaço dedicado aos videojogos.

Organizado pela câmara municipal da Amadora, o festival internacional de banda desenhada chega à 33.ª edição, agendada de 20 a 30 de outubro, com o núcleo central da programação a situar-se no Ski Skate Amadora Park e com exposições previstas ainda para a galeria Artur Bual e para a biblioteca Fernando Piteira Santos.

O tema geral da edição deste ano do Amadora BD será a relação entre Portugal e França, enquadrando-se na programação cultural da Temporada Cruzada entre os dois países, que termina em outubro.

No âmbito da Temporada Cruzada, o Amadora BD programou em parceria com o festival Lyon BD, em junho passado em França.

O festival contará novamente com os Prémios de Banda Desenhada da Amadora, que atribuirá um galardão monetário de 5.000 euros à melhor obra de banda desenhada de um autor português.

Este ano, uma das exposições previstas será sobre o romance gráfico "Balada para Sophie", de Filipe Melo e Juan Cavia, que venceu em 2021 o prémio de melhor banda desenhada de autor português do festival AmadoraBD.

O desenhador argentina Juan Cavia é o autor do cartaz oficial do 33.º festival.