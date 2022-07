Pedro Abrunhosa quer que Parlamento tenha posição "clara e inequívoca" sobre ingerência russa

“Foi transmitida à embaixada da Federação Russa, através dos canais diplomáticos, o repúdio pelo tom e conteúdo do comunicado da embaixada relativo ao concerto do músico Pedro Abrunhosa”, adiantou hoje à agência Lusa fonte oficial do Ministério dos Negócios Estrangeiros.

“Não podemos, nem vamos esquecer, que a Europa vive uma guerra. E a guerra mais estúpida de todas, uma guerra perfeitamente evitável, uma guerra de ódios, uma guerra em que famílias como as nossas todos os dias têm que fugir”, afirmou na altura.

No vídeo do concerto também publicado pelo festival ouve-se a plateia a cantar com Abrunhosa o verso “Vladimir Putin, go fuck yourself” (a partir do minuto 26). Além do nome do Presidente, o cantor português menciona na adaptação desta sua canção as expressões como “barco russo”, “soldados russos” e “mísseis russos”. À medida que o público ia entoando as frases, o cantor continuava a incentivar: “Este grito hoje tem que se ouvir em Moscovo e em Kiev”.