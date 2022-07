Morreu Paul Sorvino, o ator de "Lei e Ordem"

"Estou completamente devastada", publicou a mulher, Dee Dee Sorvino, no Facebook, juntamente com uma foto do ator. "O amor da minha vida e o homem mais maravilhoso partiu. E o meu coração está partido."

Nascido no Brooklyn, em 1939, filho de uma professora de piano e de um capataz de uma fábrica de vestuário, Sorvino tinha uma inclinação por música desde miúdo mas frequentou a American Musical and Dramatic Academy em Nova Iorque, onde se apaixonou pelo teatro.

Em cinco décadas de carreira, Paul Sorvino participou mais de 100 aparições como ator no cinema e na TV. Interpretou o ex-assessor de segurança Henry Kissinger em 1995 no filme "Nixon", dirigido por Oliver Stone. Mas o seu papel mais famoso foi o de "Paul Cicero", personagem inspirado no mafioso Paul Vario, no filme "The Goodfellas", obra de culto de 1990 dirigida por Martin Scorsese.

Na TV, atuou na década de 1990 na série policial "Lei e Ordem". Mais recentemente, participou de "Criminal Minds: Without Borders" e dividiu a tela com Forest Whitaker em "Godfather of Harlem".