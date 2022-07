Festival Internacional de piano do Oeste dedicado a povo ucraniano

A 27ª edição da SIPO – Semana Internacional de Piano e o Festival Internacional de Piano do Oeste serão este ano dedicados ao povo ucraniano. O evento decorrerá em Óbidos e Caldas da Rainha de 27 de julho a 10 de agosto.

O programa inclui um concerto no dia 2 de agosto, no Auditório Municipal da Casa da Música, em Óbidos, a ser protagonizado pelo pianista de origem russa Boris Berman, diretor da Yale School of Music, que tocará obras de Valentin Silvestrov, um dos mais reconhecidos compositores ucranianos da atualidade.

As Master classes trazem, este ano, a Portugal 30 jovens oriundos de 12 países, oferecendo uma bolsa a um participante ucraniano. Serão leccionadas por Boris Berman, Manuela Gouveia, James Giles e Eugene Indjic. Este último, vencedor dos três mais importantes concursos de piano internacionais, terá também a seu cargo as Master classes de Música de Câmara junto com James Giles, que se estreia em Portugal.

O concerto de abertura do evento está marcado para 28 de julho, com o jovem acordeonista português João Barradas, ECHO rising star, no CCC das Caldas da Rainha. Ainda no CCC, no dia 30, a Camarata Atlântica, dirigida por Ana Beatriz Manzanilla, acompanhará as pianistas Manuela Gouveia e Mirta Herrera em concertos para dois pianos de J.S. Bach. Os pianistas António Rosado e Artur Pizarro apresentar-se-ão nos dias 31 de julho e 7 de agosto respetivamente, fechando o ciclo no CCC. O palco do Auditório Municipal Casa da Música em Óbidos acolherá as atuações de Josep Colom, de Espanha, a 1 de agosto, James Giles, dos USA, a 4 de agosto, pianista e professor diretor na Chicago Northwestern University.

Mais uma vez, a arte enriquece a programação da SIPO com a exposição de gravura contemporânea de Margarida Lourenço, “Tempo Suspenso“, na Galeria da Casa da Barbacam, em Óbidos, e a conferência do musicólogo Rui Vieira Nery, no Auditório Municipal Casa da Música Óbidos, no dia 5 de agosto.