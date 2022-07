Egas Moniz inspira nova série de TV que está a ser rodada em Estarreja

Uma nova série televisiva, denominada "Projeto Delta", está a ser rodada em Estarreja, com uma personagem mistério que segue as pisadas do Nobel da Medicina Egas Moniz, entre a ficção e estudos de saúde mental.

As filmagens decorrem até 2 de agosto, no município de Estarreja, distrito de Aveiro, e a série deverá ser exibida pela SIC em 2023, sendo uma produção cinematográfica da Cinemate, SA e da Costa do Castelo - Filmes, Lda.

A primeira temporada da série, com oito episódios, "faz o enquadramento histórico e científico de toda a história que se passa em Avanca, Estarreja, e em volta de uma personagem mistério que seguiu todas as pisadas de Egas Moniz, incluindo a sua formação em Coimbra".

O "Projeto Delta" nasceu da participação na edição de 2019 do Avança Film Festival do médico António Miguel Pereira e do realizador Tiago Pimentel, que participaram nos "workshops" e exploraram a história e as descobertas científicas do Prémio Nobel, professor Egas Moniz, e criaram uma história inspirada na investigação do neurocientista, que será agora uma série televisiva.

Tiago Pimentel recorda que na sua participação no Avanca Film Festival surgiu "uma sinergia quase imediata com a cidade de Estarreja, e especialmente com Avanca, pela sua ligação e toda a investigação na área das neurociências de Egas Moniz".

"Para o nosso projeto, que envolve muito estudo sobre saúde mental, mas também muita ficção sobre os sonhos e o inconsciente, pareceu-nos que esta sinergia era o casamento perfeito", comentou.

Sobre a rodagem da série no município, a vereadora da Cultura da Câmara de Estarreja, Isabel Simões Pinto, afirma que "a produção cinematográfica tem vindo a consolidar-se, fruto do trabalho de quase quatro décadas do Cineclube de Avanca".

"Inaugurou-se uma forma diferente de olhar o cinema do mundo, com implemento inovador na formação das novas gerações que têm estado a fazer o cinema português, criando o primeiro fundo local de apoio ao cinema produzido em Portugal, o Avanca Film Fund, que tem como objetivo apoiar, preferencialmente, projetos cinematográficos ou audiovisuais de autores que participem no "Creative Film Workshops", do Festival Internacional de Cinema AVANCA, e que sejam rodados no nosso território", recorda.

O elenco conta com os atores Vera Alves, Bruna Quintas, Igor Regalla, Ana Lopes, Pedro Laginha, Carla Chambel, Custódia Gallego, Carla Andrino, Mariana Monteiro, entre outros.