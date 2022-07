Maestro austríaco Stefan Soltesz morre em pleno concerto

O maestro austríaco Stefan Soltesz morreu depois de ter desmaiado durante um concerto, em Munique.

A notícia foi avançada pela Ópera do Estado da Baviera, num comunicado onde se alude a "consternação e profunda tristeza".

Soltesz morreu na noite de sexta-feira "depois de ter desmaiado enquanto dirigia "A mulher silenciosa", de Richard Strauss, no Teatro Nacional" em Munique.

Não foram adiantados detalhes sobre a causa da morte.

O diretor geral da Ópera da Baviera, Serge Dorny, disse no Twitter que estava "profundamente entristecido" com a morte do maestro de 73 anos. "Perdemos um maestro talentoso", adiantou.