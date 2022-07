Museu Terra de Miranda muda de casa

O Museu da Terra de Miranda vai mudar-se das atuais instalações, no dia 27 de julho, e vai passar a funcionar, a partir de 8 agosto, no antigo Paço Episcopal de Miranda do Douro.

De acordo com a Direção Regional de Cultura do Norte (DRCN), a mudança de instalações justifica-se com a intervenção de remodelação do atual edifício, bem como dos edifícios adjacentes, para suportar a ampliação do museu.

“O Museu da Terra de Miranda terá assim, ao longo dos próximos anos, uma significativa intervenção no seu edifício, bem como no seu discurso expositivo, dotando-o de uma museografia contemporânea”, diz a DRCN em comunicado.

No mesmo documento, acrescenta-se que “não perdendo de vista o seu objetivo de difusão da cultura antropológica local, esta reformulação do seu discurso permitirá afirmar o Museu da Terra de Miranda como uma referência de e para o território”.

“Em termos de discurso, pretende-se reforçar a importância da dimensão geográfica, do sentido de territorialidade que está subjacente à leitura da região, da sua paisagem e da sua história, da sua língua, dos seus modos de viver e da sua cultura”, destaca o organismo que tutela a cultura no Norte.

A intervenção a realizar nas atuais instalações do museu está orçada em cerca de 1,2 Milhões de Euros, com comparticipação do Programa Operacional Norte 2020.

O Museu da Terra de Miranda é um museu etnográfico situado na cidade de Miranda do Douro. Situado no centro histórico, encontra-se instalado na antiga “Domus Municipalis” da cidade, edifício setecentista datado do séc. XVII. Fundado por António Maria Mourinho, a sua abertura ao público aconteceu a 18 maio de 1982.

O antigo Paço Episcopal de Miranda do Douro, cujas obras de recuperação e ampliação foram inauguradas em dezembro do ano passado, acolhe já a Estrutura de Acolhimento e Exposição da antiga Sé Catedral de Miranda do Douro.