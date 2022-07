Boom Festival instala quartel de bombeiros no recinto

O Boom Festival, que tem início hoje, em Idanha-a-Nova, tem instalado no recinto um quartel de bombeiros, 15 bocas-de-incêndio, 900 extintores e algumas centenas de observadores focados em detetar qualquer anomalia que surja.

Com a onda de calor que Portugal atravessou e que provocou uma vaga de incêndios rurais em várias zonas do país, a organização do Boom Festival não deixou nada ao acaso e tem, inclusivamente, um plano de emergência e prevenção no âmbito dos incêndios rurais.

"O grau de exigência e cuidado é real. Temos feito simulacros [foram realizados três simulacros envolvendo todas as autoridades]. As equipas estão todas particularmente atentas a este tema. Repare, o calor, ou melhor, temperaturas de 35 graus podem ser raras em Lisboa, mas são a regra no interior do país. Foi assim nas edições anteriores. Avisos para a temperatura elevada são, portanto, habituais", explicou à agência Lusa Artur Mendes, da organização.

Este responsável sublinhou que as previsões meteorológicas continuam, ainda assim, abaixo do que aconteceu há uma semana, mas entende que nada pode ser facilitado.

"A nossa planificação reflete esse sentido de exigência. Muitos do que fizemos seria impossível fazer se a nossa passagem pela herdade acontecesse apenas durante a semana do festival. Como estamos aqui o ano inteiro, esse trabalho contínuo torna-se fazível e ganha consistência", salientou.

Boom, onde o ordenamento do território acontece



A 13.ª edição deste festival bienal que se realiza em Idanha-a-Nova, no distrito de Castelo Branco, foi cancelada em 2020 e 2021, devido à pandemia da covid-19, paragem que deixou algumas consequências que a organização não esconde.

"O facto de não ter havido Boom teve naturalmente consequências financeiras, mas mantivemos a equipa, cerca de 30 pessoas, compreendemos que era fundamental resistir ao lado de Idanha. Honrámos os compromissos com cada pessoa da equipa até ao fim de cada contrato de trabalho. Isso significou que a nossa organização apoiou até mesmo "freelancers", muitos dos quais não podiam contar com o apoio do governo", disse.

Adiantou ainda que as medidas de proteção da cultura em Portugal "são quase inexistentes e ficam aquém da resolução de questões fundamentais".

"Falta-me apenas dizer que não foi apenas o Boom que sofreu este impacto monumental, foi todo o setor da cultura. A única diferença é que nós trabalhamos no interior, uma região maravilhosa, mas onde tudo é mais difícil. Digamos que tudo o que fica longe de Lisboa sofre as consequências", sustentou.

Contudo, deixou bem claro que apesar de todas as dificuldades, a equipa do Boom está em Idanha-a-Nova, o ano inteiro, em permanência.

"Cuidamos da herdade, tratamos da vegetação, dos caminhos.... Posso dizer que o ordenamento do território que tanto queremos para o nosso país acontece nestes 180 hectares [herdade]. As espécies autóctones, a limpeza do terreno, quando necessária, tudo isso acontece e aconteceu, mesmo durante a pandemia [covid-19]", frisou.