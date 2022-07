Morreu An An, o panda mais velho do mundo em cativeiro

O panda mais velho do mundo a viver em cativeiro morreu esta quinta-feira, no jardim zoológico de Hong Kong.

Batizado An An, o panda macho foi eutanasiado aos 35 anos de idade, o equivalente a um humano viver até aos 105 anos.

Os responsáveis do Ocean Park dizem que a decisão foi tomada após An An ter começado a demonstrar "sinais sustentados de deterioração" nas últimas semanas.

Entre os sinais os responsáveis do zoo citam a crescente rejeição de comida, a um ponto em que o panda deixou completamente de ingerir sólidos, subsistindo apenas a água e bebidas eletrolíticas.

Os cuidadores de An An também citam um decréscimo dos seus níveis de atividade, com os períodos de descanso a ficarem cada vez mais longos.

Eventualmente, os responsáveis do Ocean Park decidiram aplicar a eutanásia para "aliviar o desconforto geriátrico do panda", adiantaram hoje em comunicado.

"An An traz-nos boas memórias repletas de momentos aconchegantes. Sentiremos falta da sua esperteza e queda para a brincadeira."

No passado, o Ocean Park enfrentou críticas de ativistas pelo tratamento dos seus animais, em particular os golfinhos. O zoo acabaria por suspender os espetáculos com estes animais, mas as críticas não esmoreceram, com o vice-presidente da PETA, Paolo Pong, a acusar na altura:

"A decisão do Ocean Park de acabar com os espetáculos de golfinhos mas mantendo os animais para truques com turistas é uma oportunidade perdida do ponto de vista ético e financeiro."

Juntamente com a sua parceira Jia Jia, An An foi oferecido a Hong Kong pelo Governo central da China em 1999.