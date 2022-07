Ucrânia convidada da Feira do Livro de Lisboa que em 2023 regressa na primavera

Vai ser a última edição da Feira do Livro de Lisboa que acontece no verão. A garantia é do presidente da Associação Portuguesa de Editores e Livreiros (APEL). Na apresentação da edição 92, que vai decorrer no Parque Eduardo VII, de 25 de agosto a 11 e setembro, Pedro Sobral indicou que este será “o último ano em que a feira é em setembro”.

Em 2023, a Feira do Livro regressa aos meses de “maio e junho”, que continuam a ser “a altura ideal” para editores e livreiros, explicou o responsável. Na conferência de imprensa que decorreu na Estufa Fria, em Lisboa, Pedro Sobral apresentou os novos pavilhões da feira que apostam na sustentabilidade.

“São 340 pavilhões para 140 participantes, mais 10 do que no ano passado”, apontou o presidente da APEL, que acrescentou que os novos pavilhões são “mais amigos do ambiente”, feitos “100% com materiais recicláveis” e contemplam “a acessibilidade para pessoas com mobilidade reduzida”, através de uma rampa extensível.