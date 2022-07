Netflix perde cerca de um milhão de assinantes

Após anos de crescimento e de ter revolucionado a forma de consumo de entretenimento pelo mundo, a Netflix deixou de ser “única” no mercado e enfrenta agora a concorrência de empresas como a Apple TV ou a HBO, por exemplo.

A perda de assinantes anunciada esta semana é a maior na história da empresa de streaming, sendo a maioria das desistências sentida nos Estados Unidos, no Canadá e na Europa.

Entre abril e julho deste ano, a Netflix perdeu quase um milhão de subscritores. Ainda assim, a queda foi menor do que as previsões antecipavam.

Partilha de palavras-passe

De acordo com a própria Netflix, o impedimento de partilhar palavras-passe será o maior contributo para o crescimento da empresa, sendo que esta prática tem custado por volta de seis mil milhões de dólares, por ano.

Segundo as normas da empresa, as contas são "apenas a uso pessoal e não comercial e não podem ser partilhadas com pessoas fora da sua residência".

Em alguns países da América Latina, os consumidores já estão a ser cobrados pelos serviços partilhados, solução que deverá ser replicada no resto do mundo.