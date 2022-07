Bienal volta a celebrar o património da vila medieval de Monsaraz

Com um programa dedicado ao património da vila medieval, arranca a 23 de julho, para se prolongar até ao fim do mês, a bienal cultural Monsaraz Museu Aberto.

Organizada desde 1986 pelo município de Reguengos de Monsaraz, desde 1998 que se realiza com periodicidade bienal, “pretende abordar o que de melhor se faz na cultura e nas artes do espetáculo”, explica a autarquia, numa nota enviada à Renascença.

O programa abre no próximo dia 23, com o Dia Aberto, dedicado ao complexo arqueológico dos Perdigões, classificado em 2019 como monumento nacional e destinado a todos os interessados. A visita a este sítio pré-histórico vai ser dirigida por António Valera, diretor do Núcleo de Investigação Arqueológica da Era Arqueologia, entidade que desde 1997 está a efetuar escavações arqueológicas no local.

“Este povoado iniciado no Neolítico Médio há cerca de 5.500 anos prolongou-se durante toda a Idade do Cobre e chegou ao início da Idade do Bronze, há 4 mil anos”, enquadra o município.

O primeiro dia da bienal compreende, também, uma visita à reserva de materiais na Torre do Esporão e a palestra “Entre animismos, banquetes e familiaridades: a relação homem/animal nos Perdigões”, por António Valera e Nelson Almeida, investigador no Centro de Arqueologia da Universidade de Lisboa.

A cerimónia de abertura desta 24.ª edição do Monsaraz Museu Aberto está agendada para as 18h30 no Largo D. Nuno Álvares Pereira, em Monsaraz, seguindo-se uma visita à exposição de fotografias da década de 1970 que vai estar patente nas ruas de Monsaraz e à mostra de serigrafia e litografia “A Essência da Cor”, de Manuel Cargaleiro, que poderá ser apreciada na Igreja de Santiago.

A partir das 22h00 do dia 23, acontece o primeiro concerto com o Quinteto Jazz de Lisboa no adro da Igreja de Nossa Senhora da Lagoa. Formado em 1998, este grupo “apresenta uma sonoridade muito própria, com a fusão do jazz com fado e música popular portuguesa”.

A bienal cultural Monsaraz Museu Aberto tem entrada livre, exceto nos concertos de Tiago Bettencourt e de Jorge Palma que terão bilhetes à venda a cinco euros.