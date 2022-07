Limp Bizkit cancelam concerto em Vilar de Mouros

A banda de rock norte-americana Limp Bizkit anunciou que a digressão europeia será adiada por motivos de saúde do vocalista, Fred Durst.

A informação foi avançada pelo próprio vocalista, em comunicado no site oficial da banda. A conselho do seu médico, o artista de 51 anos deverá “fazer imediatamente uma pausa na digressão”.

“Estou ansioso para compensar-vos assim que possível, e já estou a pensar em diferentes formas para o fazer”, admite Fred Durst.

Os Limp Bizkit estavam agendados para atuar em Portugal, no dia 26 de agosto, no festival EDP Vilar de Mouros, em Caminha.

A banda norte-americana de nu-metal estava marcada para a edição do festival de 2020, que foi adiada devido aos constrangimentos da pandemia da Covid-19.

O regresso do festival EDP Vilar de Mouros está marcado para os dias 25, 26 e 27 de agosto, e contará com a presença de vários artistas conhecidos, como The Legendary Tigerman e Placebo, por exemplo.

Foi precisamente em Vilar de Mouros que a banda se estreou no nosso país, há 20 anos atrás. Foi também em Portugal que os Limp Bizkit filmaram um dos seus famosos videoclipes, da música Boiler, em 2001.

O EDP Vilar de Mouros é o festival de música mais antigo de Portugal, tendo a sua primeira edição sido em 1971. Neste ano, subiram aos palcos Elton John e Manfred Mann.