António Lobo Antunes recebe doutoramento Honoris Causa no Peru

É uma das primeiras universidades fundadas no continente americano, em 1551. Pela Universidade Nacional Mayor de San Marcos já passaram importantes nomes da literatura peruana, e mundial, como o Nobel Mario Vargas Llosa. Agora é vez do escritor António Lobo Antunes.

O autor de “Memória de Elefante” vai receber, no dia 22, o doutoramento Honoris Causa por esta universidade peruana que já antes atribuiu a mesma distinção a personalidades como o Papa João Paulo II, o general francês Charles de Gaulle, o antigo secretário-geral das Nações Unidas Ban Ki-Moon e o poeta Pablo Neruda.

Em comunicado, a editora D. Quixote, que anuncia a publicação do novo livro de Lobo Antunes para outubro que terá como título “O Tamanho do Mundo”, indica que o dia da cerimónia do doutoramento “coincide com a abertura da Feira Internacional do Livro de Lima, que este ano tem Portugal como país convidado de honra”.

“No pavilhão português será apresentada uma peça de micro teatro baseada no livro ‘Os Cus de Judas’, adaptada e dirigida pela atriz peruana Yvonne Ydrogo, premiada internacionalmente e condecorada pelo Estado peruano, que se ofereceu voluntariamente para dirigir a peça, por ser uma grande admiradora da obra do escritor português”, explica a D. Quixote.

Na cerimónia de doutoramento estará presente o ministro dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho. Esta distinção ao autor português foi proposta por “22 professores de literatura e teve como primeiro subscritor o Presidente da Academia Peruana da Língua, o Professor Marco Martos”, lê-se no comunicado.

Todo o processo que mereceu “aprovação unânime”, decorreu num “prazo recorde”, diz a editora de Lobo Antunes, “o que, segundo uma declaração institucional da Cátedra de História da Cultura Portuguesa, ‘dá ainda mais relevo à distinção e mostra bem como a obra de António Lobo Antunes é conhecida e reconhecida na América latina’”.

A Universidade Nacional Mayor de San Marcos é uma das “maiores e mais prestigiadas da América Latina, com mais de 2000 professores e perto de 35 mil alunos, por onde passaram alguns dos mais importantes nomes das letras peruanas, entre eles, César Vallejo, Alfredo Bryce Echnique e o Prémio Nobel da Literatura Mario Vargas Llosa”.

Segundo a reitora daquela instituição de ensino, a obra de António Lobo Antunes representa “uma radical renovação do estilo narrativo em língua portuguesa” e revela “as contradições da pós-modernidade, mostrando um elevado espírito critico, profundamente marcado pela memória da guerra colonial na qual combateu”.

Na resolução pode igualmente ler-se que o doutoramento Honoris Causa justifica-se também porque António Lobo Antunes “é constantemente mencionado como candidato ao prémio Nobel da Literatura”.