​Jennifer Lopez e Ben Affleck casaram ao fim de 20 anos

A cantora Jennifer Lopez e o ator Ben Affleck casaram em Las Vegas. A cerimónia secreta aconteceu no sábado.



A notícia começou por ser avançada pela imprensa norte-americana, citando uma certidão de casamento, e mais tarde acabou por ser confirmada pelo casal.

Jennifer Lopez publicou no site OnTheJLo várias fotos e vídeos do casamento surpresa com Ben Affleck, onde ela aparece de vestido de noiva e ele de smoking.