Conheça a boneca inspirada em Jane Goodall feita de plástico reciclado

Integra a série Mulheres Inspiradoras da marca Mattel, fabricante de brinquedos, a nova barbie é feita a partir de plástico reciclado retirado do mar e foi inspirada em Jane Goodall. O objetivo é homenagear os estudos pioneiros da primatologista sobre chimpanzés e promover o seu ativismo na área da conservação da natureza.

A britânica tem assim uma Barbie à sua semelhança, concretizando um desejo de longa data de ter uma boneca inspirada no seu trabalho e, desta forma, inspirar milhares de jovens.

A nova Barbie traz vestida uma camisa caqui combinada com calções, um par de binóculos ao pescoço e um caderno na mão. A caixa inclui ainda uma réplica do primeiro chimpanzé que confiou na primatologista e se aproximou dela, e que Jane baptizou como David Greybeard durante os trabalhos de campo que conduziu no Parque Nacional de Gombe, um território que corresponde hoje à Tanzânia, no Leste da África.