Renascença lidera rádios generalistas e informativas

A Renascença ganhou ouvintes em junho e lidera entre as rádios generalistas e informativas.



O Bareme Rádio da Marktest indica que a Renascença ganha ouvintes no seu público-alvo, entre os 35 e 44 anos.

A emissora sobe na Grande Lisboa e em diversas regiões do país.

Obtém o melhor resultado dos últimos 20 anos em Reach e atinge semanalmente quase 1,5 milhões de pessoas. A Renascença mantém os 6.3% de Audiência Acumulada de Véspera (AAV).

O programa “As Três da Manhã”, com Joana Marques, Ana Galvão e Inês Lopes Gonçalves, reforçou a audiência, no espaço entre as 7h00 e 11h00.