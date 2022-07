Promotor do festival SBSR promete ter tudo pronto a tempo para edição em Lisboa

O promotor Luís Montez afirmou à agência Lusa que a organização do festival de música Super Rock Super Rock (SBSR) "irá trabalhar de dia e de noite" para transferir toda a logística do evento para o Parque das Nações, em Lisboa.

A 26.ª edição do SBSR, que começa na quinta-feira, deveria decorrer na Herdade do Cabeço da Flauta, no concelho de Sesimbra (Setúbal), mas vai ser transferida para a Altice Arena e zona circundante, tendo em conta a declaração de estado de contingência decretada pelo Governo.

Segundo o promotor Luís Montez, o festival manterá o cartaz e os quatro palcos previstos: o palco maior dentro da Altice Arena, o alinhamento de dois outros palcos coordenados dentro da Sala Tejo, na mesma sala de espetáculos, e um palco que será colocado no exterior.

Isto significa que o festival acontecerá em moldes semelhantes a edições anteriores já decorridas no Parque das Nações, entre 2015 e 2018.

A organização explica que os bilhetes já adquiridos para o festival são válidos para a edição transferida para Lisboa e que qualquer possibilidade de devolução terá de ser ainda avaliada com a Inspeção-Geral das Atividades Culturais.

Depois de duas edições canceladas, em 2020 e 2021, por causa da pandemia da covid-19, Luís Montez fala num momento difícil na história do festival para poder cumprir a lei e responder a uma decisão política, tendo em conta que o evento envolve um investimento de 4,5 milhões de euros e centenas de trabalhadores.