Nova temporada da Orquestra Metropolitana de Lisboa começa com Brahms e Beethoven

A próxima temporada da Orquestra Metropolitana de Lisboa começa com Brahms e Beethoven, em setembro, e há de lembrar Xenakis, estrear Francisco Lima da Silva, apresentar Dario Fo, com Beatriz Batarda, e Casanova, com Marcos Magalhães, entre dezenas de outras propostas.

A temporada 2022-2023 da Orquestra Metropolitana de Lisboa (OML), a cumprir até ao verão do próximo ano, foi apresentada pelo seu diretor artístico e maestro titular, Pedro Neves, na celebração dos 30 anos da sua fundação, a decorrer no Centro Cultural de Belém (CCB), em Lisboa, destacando o "rico e valioso" capital humano e artístico desta estrutura.

"A comemoração dos 30 anos da Metropolitana continua a ser o motor gerador da Temporada 2022/2023 da Orquestra Metropolitana de Lisboa", afirma Pedro Neves num comunicado enviado à agência Lusa, no qual coloca as seguintes questões: "Qual é a nossa base de sustentação?; Que voz temos na sociedade moderna?; Qual é o nosso capital humano e artístico, que nos permite avançar e evoluir?; e, Que futuro idealizamos?".

A estas questões o maestro responde "através das quatro linhas programáticas" em que estrutura a próxima temporada.

No início, a revisitação dos compositores Beethoven e Brahms "será a consolidação de um repertório orquestral que permite [à OML] obter a [sua] base de sustentação, nunca esquecendo a criação musical portuguesa", que tem marcado presença regular no percurso da Orquestra, nomeadamente através de encomendas próprias.

Noutro eixo da programação, que dá resposta às inquietações expressas pelo maestro, "Viva Voz", é dado espaço ao capital humano e artístico da Orquestra.

No terceiro eixo, "Concertadamente...", é feito o alerta para "o futuro da nossa cultura [que] começa nos mais novos e nas famílias que os educam".

Assim, um quarto eixo, "Estórias com Música", que tem por alvo as próximas gerações, para que "sejam culturalmente mais ricas e prósperas", aprofunda a vontade de "fazer parte desse percurso de aprendizagem", de acordo com o maestro e diretor artístico, que teve na própria escola da OML um dos pilares da sua aprendizagem.

O concerto inaugural da temporada, no dia 11 de setembro, às 17h00, no CCB, junta no programa Beethoven e Brahms, com Pedro Neves à frente da OML, sendo solista a violinista alemã Alina Pogostkina. Do programa constam a Sinfonia n.º 1, de Beethoven, o 1.º andamento da sua Sinfonia n.º 10, incompleta, segundo orquestração de Barry Cooper, e, a fechar, o Concerto para Violino, de Johannes Brahms.

Nesta temporada, a OML celebra o centenário do nascimento do compositor Iannis Xenakis (1922-2001), de quem os percussionistas da Metropolitana vão interpretar "Persephassa", num concerto "a anunciar" local e data.

Outros dos destaques é o ciclo de Música de Câmara, apresentada por Pedro Neves como "um elemento estrutural na atividade" da OML. Nesta temporada, são criadas semanas temáticas, como "espelho artístico [das quatro grandes] linhas programáticas".

A destacar também, entre as dezenas de programas, no próximo dia 22 de março, a apresentação, em duas sessões, às 10:30 e 14:30, no LU.Ca - Teatro Luís de Camões, em Lisboa, o "Álbum para a Juventude", na versão de quarteto de cordas. Além da peça homónima de Tchaikovsky, Rui Campos Leitão da Metropolitana fará os comentários.

A programação poderá ser consultada na página da OML