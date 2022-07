"Adivinha quem voltou"? Da Weasel admitem fazer mais concertos

Os Da Weasel, que se reuniram para um concerto este sábado no festival Alive, em Oeiras, 12 anos após a banda ter terminado, admitem fazer mais concertos. Depois do documentário, o grupo de "Adivinha quem voltou" vai ter uma biografia, que será editada no próximo ano.

"O nosso "mister" disse que só se fala do próximo jogo a seguir a este jogo", disse o baixista do grupo, Jay (João Nobre), num encontro com a imprensa, horas antes de a banda subir ao palco principal do festival NOS Alive, a decorrer no Passeio Marítimo de Algés.

Os seis elementos da banda, que envergavam t-shirts da seleção portuguesa de futebol, deixavam assim a porta aberta à possibilidade de realizarem mais concertos.

O vocalista, Pacman (Carlos Nobre, que o público agora conhece como Carlão), explicou que a banda decidiu reunir-se para o concerto no festival Alive, 12 anos após o final da banda, porque "houve um momento em que toda a gente estava para aí virada".

"Acabámos por nunca fazer um último concerto, uma despedida como deve ser. Este é o momento para isso. Estamos bem rotinados, temos tudo para dar esse concerto e fechar um ciclo", afirmou.

Os Da Weasel, formados no início da década de 1990, anunciaram em 2009 querer fazer uma pausa, depois de anos consecutivos de concertos e gravações discográficas.

No ano seguinte, era anunciado oficialmente o fim do grupo, restando aos fãs a discografia até então editada - seis álbuns de estúdio, um EP e dois DVD ao vivo - e canções como "Good Bless Johnny", "Dúia", "Agora e para sempre (a paixão)", "Ressaca", "Dou-lhe com a alma", "Dialectos de ternura" e "Tás na boa".

O concerto de reunião da banda foi anunciado em 2019 e deveria ter acontecido em julho de 2020. No entanto, a pandemia da covid-19 acabou por fazer com que fosse adiado para 2022.

Segundo Jay, foram "dois anos de grande expectativa, grande angústia". "Foi duro, mas já passou. Está quase, já nem pensamos nisso", disse.