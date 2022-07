Regina Duarte e Andreia Brites coordenam Plano Nacional de Leitura a partir de setembro

O Governo anunciou este sábado que as professoras Regina Duarte e Andreia Brites serão, respetivamente, comissária e subcomissária do Plano Nacional de Leitura 2027 (PNL 2027), a partir de 01 de setembro, depois da demissão das responsáveis anteriores.

Segundo o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Regina dos Santos Duarte é doutorada em Literacias e Ensino da Literatura pela Universidade do Minho e Licenciada em Línguas e Literaturas Modernas, variante de estudos portugueses e franceses, pela Universidade Nova de Lisboa e recebeu, por parte do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, o Grau de Comendadora da Ordem de Instrução Pública.

A nova comissária do PNL coordenou o Ensino do Português no Reino Unido e Ilhas do Canal, no âmbito do Camões - Instituto da Cooperação e da Língua, e foi adida para a Educação, na Embaixada de Portugal em Londres, onde fundou a Anglo-Portuguese School of London, em 2016, e a Teachers and Researchers of Portuguese in the UK, em 2017.

Andreia Brites, que integra a equipa do PNL desde 2018, tem um mestrado em Teoria da Literatura e uma Licenciatura em Línguas e Literaturas Modernas, variante de Estudos Portugueses, pela Universidade Nova de Lisboa.

Desde 2004 que é mediadora de Leitura, tendo desenvolvido diversas atividades: criação de projetos de promoção da leitura de curta e longa duração para serem desenvolvidos sobretudo com a comunidade escolar; desenvolvimento e avaliação dos projetos em parceria com equipas de Bibliotecas Municipais, escolares e grupos de docentes; adaptação de projetos a objetivos específicos das entidades contratantes e desenvolvimento de estratégias de comunicação e implementação, salientou o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior.

Regina Duarte e Andreia Brites vão substituir a comissária Teresa Calçada e a subcomissária Elsa Conde, que apresentaram em abril, a meio do mandato, as respetivas demissões do cargo que ocupavam desde 2017, quando arrancou o PNL 2027.

No final de maio, em resposta à agência Lusa, o Ministério da Educação salientou que a justificação apresentada pelas duas responsáveis para a demissão foi o cumprimento da primeira parte de um trabalho de 10 anos.

O PNL foi criado em 2006 para promover a literacia dos portugueses e em 2017 foi renovado por mais uma década.

Em abril, foi apresentado o relatório da avaliação externa da primeira fase de implementação da nova etapa, que concluiu que o grau de execução da estratégia do PNL 2027 foi elevado e a operacionalização estratégica eficaz.

Por outro lado, a avaliação apontou também que, ao contrário daquilo que estava previsto, os ministérios do Ensino Superior e da Cultura praticamente não estiveram envolvidos durante os primeiros anos do plano, uma falha na altura lamentada por Teresa Calçada.

Em declarações à agência Lusa, a comissária reiterou a esperança de poder ver reforçada a relação com os dois setores, afirmando que isso teria reflexos na capacidade de o plano ter um maior impacto na sociedade.