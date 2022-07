Trânsito condicionado nos acessos ao NOS Alive em Algés

A PSP alertou hoje para a existência de condicionamentos de trânsito nos acessos ao Passeio Marítimo de Algés, em Oeiras, devido à realização do festival NOS Alive, que começa esta noite e termina no sábado.

Assim, entre hoje e as 05:00 de domingo, a circulação automóvel na Avenida Brasília, viaduto CRIL/IC17 e Praça D. Manuel I terá "constrangimentos pontuais", indicou a PSP em comunicado.

A circulação na CRIL/IC17, na via descendente, entre o nó de Miraflores e a rotunda junto à Avenida Brasília, será interrompida entre as 20h00 de hoje e as 03h00 de quinta-feira. Na quinta, sexta e sábado a circulação naquele troço estará interrompida entre as 20h00 e as 05h00 do dia seguinte.

"Como alternativa, deverá privilegiar a circulação pela A5 e N117/Belém", sugere a PSP.

Haverá ainda constrangimentos "em toda a extensão da Avenida Brasília, principalmente na zona da Vela Latina", na Avenida Marginal, "principalmente junto à Rotunda de Algés, Avenida da Índia, Avenida Dom Vasco da Gama e Rua de Pedrouços".

Para este evento, a PSP espera a participação de cerca de 60.000 pessoas por dia, pelo que decidiu levar a cabo "uma operação policial que visa contribuir para que o evento decorra com as necessárias condições de segurança".

Centrando a sua ação na "prevenção e pró-atividade", a PSP vai contar com agentes do policiamento de proximidade, equipas de trânsito, brigadas de prevenção criminal, equipas de intervenção rápida, equipas de prevenção e reação imediata e a unidade especial de polícia.

"Atendendo à habitual deslocação de participantes de outros países, a PSP contará nos dias do festival com a colaboração de polícias franceses, italianos e espanhóis", lê-se no comunicado.

A PSP aconselha ainda a quem se dirija para o evento a utilizar transportes públicos, a não transportar consigo objetos valiosos ou elevadas quantias de dinheiro e a manter malas ou mochilas "sempre fechadas e junto à parte frontal do corpo".

Depois de duas edições adiadas por causa da covid-19, o festival NOS Alive regressa a partir de hoje ao Passeio Marítimo de Algés, em Oeiras, acolhendo vários regressos, como The Strokes e Jungle, e a estreia do belga Stromae.

Metallica, Florence + The Machine, Imagine Dragons são outros dos cabeças de cartaz.

Esta será a 14.ª edição do festival de música, que se estenderá até sábado com 165 atuações, repartidas por sete palcos, a começar no pórtico de entrada dos espectadores, passando por um coreto, um palco dedicado à comédia, outro à música eletrónica ou o palco maior, com os cabeças-de-cartaz.