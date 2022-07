Há um “Mundo de Aventuras” para viver em Évora

No primeiro núcleo, segundo a FEA é “explorada a identidade nacional, entre o berço da Nação e A Portuguesa”, enquanto que o segundo núcleo “aborda imagens publicadas no relato dos exploradores portugueses Hermenegildo Capelo e Roberto Ivens, ‘De Angola à contracosta’”.

João Fonte Santa é natural de Évora e um dos artistas mais representativos da sua geração.

O seu trabalho aborda a “incessante multiplicação de instâncias produtoras de imagens, a sua circulação na cultura de massas e a legibilidade ideológica destes processos”, refere o currículo do artista.

Fonte Santa apropria-se habitualmente de imagens, da banda desenhada aos jornais, da pintura à fotografia, da iconografia popular ao cinema, “a partir das quais interroga sentidos, filiações, sensibilidades e identidades”.

No decorrer do programa inaugural, a 9 de julho, pelas 16h00, Alice Geirinhas e o diretor do CAC, José Alberto Ferreira, conversam com João Fonte Santa sobre o “Mundo de Aventuras”, seguindo-se uma visita guiada à exposição.

A mostra, com entrada livre, fica patente até fevereiro de 2023.