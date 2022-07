Festival Sons do Parque com oito concertos gratuitos em Alijó

O festival Sons do Parque regressa entre os dias 15 e 16 de julho à vila de Alijó, distrito de Vila Real, com oito concertos gratuitos de artistas de Portugal, Espanha, França e Reino Unido.

Com organização do município, em parceria com a Junta de Freguesia de Alijó, a quarta edição deste festival "aposta na confluência de vários estilos musicais, pouco comuns em eventos no interior do país", e tem como "principais atrações" Cais Sodre Funk Connection e JP Bimeni & The Black Belts.

A Câmara de Alijó referiu, em comunicado, que um dos objetivos do evento é permitir o "acesso gratuito no interior do país a várias sonoridades e géneros musicais diferentes, que se reflete na escolha de bandas nacionais e originárias de outros países, mas também de grupos emergentes no panorama artístico".

Depois de um interregno de dois anos, por causa a pandemia, o evento regressa em 2022 e arranca, no dia 15, com os Cais Sodre Funk Connection (Portugal), que trazem na bagagem novas canções de soul e funk e um novo disco.

No mesmo dia atuam os You Said Strange (França), um quarteto francês de rock psicadélico e "shoegaze", os portugueses Peter Storm & The Blues Society, que foram eleitos, em 2020 e 2022, a melhor banda portuguesa de blues, e The Parrots, uma banda espanhola com um registo mais "psicadélico e grooves eletrónicos".

O segundo dia do festival apresenta como cabeça de cartaz JP Bimeni (Reino Unido), que estará acompanhado pela banda espanhola The Black Belts e proporcionarão, segundo a organização, "uma viagem pelo mundo do funk e da soul com um poderoso toque de África".

Atuam ainda os grupos de rock espanhóis The Electric Alley e os Venturi, bem como a Big Band, que nasceu a partir da Banda Filarmónica de São Mamede de Ribatua, no concelho de Alijó, uma das mais antigas do país e que vai apresentar um repertório de música jazz e pop e rock.

O festival realiza-se no parque desta vila do distrito de Vila Real, uma extensa zona verde com um anfiteatro natural, próxima do centro, e pelo recinto haverá uma área de bares e de comidas.