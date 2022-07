Concerto Renascença. Orquestra Filarmónica de Viena estreia-se em Portugal

A Orquestra Filarmónica de Viena, constituída por 89 músicos, vai estrear-se em Portugal em 2023. O concerto faz parte das celebrações do 85.º aniversário da Renascença.

Neste concerto serão interpretadas a Sinfonia Nr. 4 em Fá Menor, op.36, de Tchaikovsky, uma obra composta em 1877. E a suite sinfónica Scheherazade, op.35, de Rimski-Korsakov, composta em 1888 e baseada no livro Mil e Uma Noites.



Para D. Américo Aguiar, presidente do Conselho de Gerência do Grupo Renascença Multimédia e Bispo Auxiliar de Lisboa, "esta é uma oportunidade de celebrar com os nossos ouvintes os 85 anos de vida da Renascença, agradecendo-lhes por todos os momentos que nos confiaram ao longo destes anos".

"A Renascença cresceu com o empenho de muitos dos nossos ouvintes e é por eles que continuamos a fazer parte relevante da história. Ainda recentemente passámos juntos por uma pandemia e assistimos, agora, a um cenário de guerra na Europa. É determinante ter Fé para vencermos as adversidades juntos. Nestes 85 anos do Grupo Renascença Multimédia, o dia 19 de março do próximo ano, dia de São José, será comemorado com um concerto único e memorável. Receber a Orquestra Filarmónica de Viena em Portugal será o culminar das festividades e do início de muitos mais anos de futuro", diz.



Os bilhetes já estão à venda e começam nos 45 euros. Saiba mais aqui.