Festival "Trengo" volta às ruas do Porto e traz artistas internacionais

As ruas do Porto recebem a 7.ª edição do Festival de Circo "Trengo". Uma coprodução entre a companhia Erva Daninha e o município, que este ano conta com 25 apresentações de 12 espetáculos.



À Renascença, a diretora artística diz esperar que este seja um "retorno à normalidade". Nos últimos anos, e com a pandemia, o "Trengo" viu o formato disponível para um público restrito devido às regras de distanciamento. Julieta Guimarães conta que este ano "sem regras de distanciamento social... será um motivo de felicidade".

O "Trengo" recebe espetáculos de Espanha, França e Itália. "O grande mote do festival é a proximidade entre artistas e públicos."

Nesta edição, os espaços são alargados, já que têm novas parcerias com o Coliseu Porto Ageas e, também, com o Lugar, espaço do Teatro Palmilha Dentada.

A maioria dos espetáculos acontece no Parque do Covelo, mas há também apresentações na praça D. João I, no Lugar, no bairro Pinheiro Torres, no Coliseu do Porto e no Rivoli.

Julieta Guimarães explica que "trabalhar no espaço público tem os seus desafios, o sol e a chuva".

A missão do "Trengo" é habitar os jardins e os espaços da cidade. "Levar as pessoas para um ambiente natural, tranquilo, sem carros", conta.

O Festival de Circo espera preservar a intimidade no espaço público e proporcionar proximidade entre artistas e público. E a diretora artística espera mesmo que quem esteja a assistir consiga "ter uma pausa na urbanidade".