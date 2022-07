John Legend abre 17.ª edição do festival CoolJazz em Cascais

O cantor norte-americano John Legend atua hoje em Cascais, no dia de arranque da 17.ª edição do festival CoolJazz, que se estende até 30 de julho e cujo cartaz inclui também Paul Anka e Diana Krall.

John Legend foi, em 2019, o primeiro artista a ser anunciado para o cartaz da 17.ª edição do EDP CoolJazz, inicialmente previsto para 2020 e que acabou por ser adiado dois anos devido à pandemia da covid-19.

O músico editou no verão de 2020 "Bigger Love", sobre o qual disse à Lusa, em março daquele ano, ser o "mais sensual" e "mais dançável" que já gravou.

Responsável por temas como "All of Me" e "Ordinary People", John Legend editou o álbum de estreia, "Get Lifted", em 2003. Seguiram-se "Once Again" (2006), "Evolver" (2008), "Wake Up" com os The Roots (2010), "Love in the future" (2013) e "Darkness and light" (2016).

Recentemente divulgou um novo tema, "Dope", que conta com a participação do "rapper" JID e que deverá integrar um novo registo discográfico.

A primeira parte do concerto de John Legend é assegurada pelo português Murta. Ambos atuam no palco principal do festival, no Hipódromo Manuel Possolo.

Hoje, há ainda um terceiro concerto, a abrir a noite, do Gileno Santana Trio, no palco secundário do festival, situado no Parque Marechal Carmona, contíguo ao hipódromo, onde há também uma zona de restauração.

O festival continua depois no dia 10 de julho, com Paul Anka. No dia 21 de julho atua Yann Tiersen, no dia 23 Miguel Araújo, que terá Rui Veloso como convidado, no dia 27 Diana Krall, no dia 28 Jordan Rakei e Moses Boyd e no dia 30 Jorge Ben Jor.

A assegurar a primeira parte destes concertos, estarão Mimi Froes (10 de julho), Quinquis (21 de julho), Tiago Nacarato (23 de julho), Miramar (27 de julho) e Jéssica Pina (30 de julho).

No palco secundário, atuam Aníbal Zola (10 de julho), Mateus Saldanha Trio (21 de julho), Diogo Alexandre (23 de julho), Hugo Lobo (27 de julho), João Espadinha (28 de julho) e Francisco Gomes Trio (30 de julho).

Na 17.ª edição do EDP Cool Jazz, regressam também as Cascais Lazy Sessions, todos os domingos de julho, entre as 19:00 e as 21:00 nos jardins da Casa das Histórias Paula Rego, e que têm entrada gratuita.